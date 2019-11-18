Махачкала, , 09:45 — REGNUM Власти Махачкалы ведут работу по наращиванию автопарка для технического и санитарного обслуживания территорий. В распоряжение коммунальных служб города поступило 15 единиц новой спецтехники, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе администрации города.

В столицу Дагестана прибыли два трактора, один манипулятор для грузоподъемных работ, три вакуумных пылесоса для уборки дорожного полотна, девять самосвалов нового поколения и три автомобиля для мобильных работ по ведению дорожного хозяйства. Ожидается, что постепенная замена старой техники на новую даст ощутимую разницу в части охвата и интенсивности работы по наведению порядка в городе.

Отмечается, что за последние 20 лет муниципальные службы Махачкалы впервые пополняют свой автопарк таким количеством автотранспорта. Вместе с тем, по данным пресс-службы, в процессе исполнения бюджета за 2019 год решено отменить запланированную закупку дорогостоящих автомобилей для аппарата мэрии, а вместо этого приобрести на эти деньги необходимую для города технику.

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