Екатеринбург, , 09:36 — REGNUM Мусульмане из общины «Нур-Усман» смогут отпраздновать новоселье в новой мечети уже до конца января 2020 года. Об этом сообщает «Уралинформбюро».

Как заявил изданию замглавы Духовного управление мусульман Свердловской области (Уральский Мухтасибат) Наиль Шаймарданов, мусульмане должны переехать в новое здание на Сортировке до 31 января 2020 года.

Сейчас участок для строительства должен получить религиозный статус. По предположению Шаймарданова, перезонирование произойдёт уже до 20 декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге снесли мечеть «Нур-Усман» рядом с цирком. Новая мечеть на Сортировке будет построена при помощи областных властей и спонсоров.

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