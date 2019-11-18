Сочи, Краснодарский край, , 09:30 — REGNUM Высокая пожароопасность четвёртого класса прогнозируется в предгорьях и низких горах Сочи 18−20 ноября, сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на данные Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Чёрного и Азовского морей.

«В целях недопущения возникновения чрезвычайной ситуации службы спасения, действующие на территории курорта, переведены в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении мэрии.

В администрации города также не рекомендуют жителям Сочи и отдыхающим отправляться в горы.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края действует особый противопожарный режим. За минувшие сутки в регионе ликвидировали два природных пожара. Продолжает действовать шесть очагов, в том числе в Сочи.

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