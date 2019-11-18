Шицзячжуан, Китай, , 09:27 — REGNUM Полиция провинции Хэбэй на севере Китая инициировало расследование по факту инцидента с отравлением на водно-болотных угодьях, сообщает 17 ноября агентство Синьхуа.

По словам экологических активистов, они обнаружили пестициды в более чем 30 местах на болотах вокруг реки Хуто в уезде Пиншань провинции Хэбэй во время очередного патрулирования на прошедшей недели. На месте по всюду были найдены мертвые дикие утки.

Они предоставили свидетельства местному департаменту общественной безопасности, который позднее инициировал расследование. В этой местности обитают десятки тысяч диких уток и несколько черных аистов, которые, в свою очередь, находятся под защитой китайского государства первого класса, а также внесены в красную книгу вымирающих особей Международного союза охраны природы.

Всего около 1000 таких птиц насчитывается в Китае и еще 2000 живут в других частях мира. Как сообщало ИА REGNUM, на севере Китая в дикую природу были выпущены два белых аиста, которые полгода назад были спасены от смерти.

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