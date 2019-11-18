Буденновск, Ставропольский край, , 09:25 — REGNUM Следователи на Ставрополье заинтересовались публикацией о вымогательстве денег сотрудниками полиции, размещенном в одном из интернет-изданий. Организована процессуальная проверка, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе управления СК РФ по региону.

В материале речь идет о противоправных действиях двух сотрудников отдела МВД России по Буденновскому району. Местный житель рассказал СМИ, что полицейские незаконно, по надуманным доказательствам, привлекли его к уголовной ответственности за избиение человека.

Впоследствии сотрудники ведомства, по его словам, предложили ему переквалифицировать преступление на менее тяжкое, не предусматривающее реальное лишение свободы. За это стражи порядка потребовали с подозреваемого 200 тыс. рублей.

В настоящее время следствие проверяет указанные в публикации факты, по результатам чего будет принято процессуальное решение. Кроме того, сотрудники оперативно-разыскной части собственного управления краевого главка МВД по данному факту проводят служебную проверку, сообщили в ведомстве.

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