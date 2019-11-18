Майкоп, , 09:17 — REGNUM Детский сад на 240 мест готовится к сдаче в эксплуатацию в станице Ханской в Адыгее. На строительство объекта из федерального, регионального и муниципального бюджетов было выделено порядка 150 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе администрации города Майкопа.

В настоящее время ведутся пусконаладочные работы котельной, систем энергоснабжения и отопления, рабочие также продолжают благоустраивать прилегающую территорию. Отмечается, что для удобства родителей будущих воспитанников и работников детского сада к образовательному учреждению обустроена подъездная дорога с автостоянкой и тротуарами.

Ханская — станица, которая входит в состав майкопского городского округа и расположена в 7,5 км к северо-западу от столицы Адыгеи. В населенном пункте проживают около 11,7 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября министр образования и науки Адыгеи Анзаур Керашев заявил, что в регионе параллельно возводится девять детских садов. В 2020—2021 годах планируется начать строительство еще четырех дошкольных учреждений.