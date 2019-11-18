Магас, , 09:15 — REGNUM Число жертв трагедии, произошедшей 9 августа 2019 года в Ингушетии выросло. Скончался подросток, получивший сильные ожоги. Он стал вторым погибшим из семи человек, которые пострадали во время взрыва на автозаправочной станции в городе Сунжа, пишет «Интерфакс-Юг».

Несовершеннолетний был переправлен на лечение в ожоговый центр в городе Нижний Новгород. Однако спасти его не удалось. У юноши было практически 100%-ое поражение поверхности тела.

Напомним, по факту взрыва была организована проверка прокуратуры. Установлено, что владелец АЗС допускал грубые нарушения норм и правил в области промышленной безопасности при эксплуатации объекта.

Работа АЗС была приостановлена на три месяца, а в отношении технического директора было возбуждено дело об АП. Кроме того, по данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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