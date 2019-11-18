Нанкин, Китай, , 09:07 — REGNUM Таможня провинции Цзянсу на востоке Китая сообщила о пресечении попытки ввести в страну 1200 тонн контрабандного бензина на двух танкерах через реку Янцзы, сообщает 17 ноября агентство Синьхуа.

Таможня города Наньтун, также местные морские и пограничные инспекционные департаменты ранее провели патрулирование на реке, обнаружив два подозрительных танкера в главном судоходном русле реки. После того, как инспекторы потребовали пустить их на борт с проверкой, судно дало ход и попыталось скрыться от правоохранителей. Восемь подозреваемых было арестовано.

Предварительное расследование показало, что в одном из судов находилось 760 тонн бензина, а в другом — еще 488 тонн на сумму 6,5 млн юаней ($928 тыс.). Расследование продолжается.

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