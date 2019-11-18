Москва, , 09:06 — REGNUM В России планируется ввести государственный стандарт по адаптации условий работы предприятий к погодным условиям и изменению климата. Об этом со ссылкой на документ сообщает RT 18 ноября.

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ГОСТ, разработанный НИИ «Интэркомс», вступит в силу с начала 2020 года. Документ рекомендует всем организациями и предприятиям скорректировать или создать условия работы в соответствии с реально существующим климатом или его прогнозируемыми изменениями. По мнению авторов стандарта, это позволит компаниям подготовиться к возможным переменам, что позволит избежать человеческих жертв и обойдется дешевле, чем устранять последствия.

Так, в процесс адаптации собираются включить планирование, оценку экологического воздействия и разработку конкретных мер. Результатами подобной работы компания сможет обмениваться с другими организациями и предприятиями.

В качестве примера применения ГОСТа приводится ситуация в Великобритании, где летом 2019 года установилась сильная жара, что привело к деформации железнодорожного полотна.

«Положения ГОСТа способствуют адаптации к подобным погодным условиям», — подчеркнули авторы документа.

В пресс-службе Росстандарта отметили необходимость организаций всех видов уметь адаптироваться к непрерывно происходящим климатическим изменениям, которые в будущем во многом будет зависеть от эффективности мер по ограничению дополнительных выбросов парниковых газов.