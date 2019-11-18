Новый Роздол, Украина, 18 ноября 2019, 09:12 — REGNUM В городе Новый Роздол наблюдается критическая ситуация с отоплением и электроснабжением, сообщили 18 ноября в пресс-службе НАК «Нафтогаз» Украины.
«Нафтогаз» и местные власти пытаются запустить ТЭЦ Нового Роздола и Новояворовска. Проблема осложняется тем, что из-за отсутствия денег с ТЭЦ уволились специалисты.
Представители «Нафтогаза» пригласили бывших работников ТЭЦ на встречу, которая состоится 18 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Новый Роздол посетил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Его визит обошёлся государственной казне в 1,5 млн гривен, что составляет треть долга местных теплогенерирующих предприятий.
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