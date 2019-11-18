Якутск, , 09:10 — REGNUM В октябре-ноябре 2019 года в 76 социально-значимых объектах Якутии стал возможен доступ к высокоскоростному интернету. 15 ноября работы были завершены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В перечне объектов с интернетом не только школы и учреждения образования, но и ФАПы, пожарные подразделения, сельские администрации. Всего интернет появился в 42 населённых пунктах республики в Амгинском, Мегино-Кангаласском, Таттинском, Усть-Алданском, Хангаласском, Чурапчинском и Горном районах.

На подключение соцобъектов компания «ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ» дано по условиям контракта два года, за это время 1 221 объект получит интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, во время встречи министров связи и здравоохранения Чечни, подключение к интернет 19 ФАПов было названо в числе основных задач.