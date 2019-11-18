Томск, , 09:00 — REGNUM Коммунальные службы за три дня вывезли с улиц Томска 2540 тонн снега. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 ноября в мэрии города.

Продолжается работа в усиленном режиме. Днём 18 ноября в механизированном содержании Томска задействованоы 52 единицы техники. Дорожные службы разметают снег с тротуаров и проезжей части, скалывают наледь.

В выходные (16−17 ноября) среднесуточный выход техники составил 136 единиц. На отсыпку улично-дорожной сети израсходовали 955 тонн песко-соляной смеси.

В основном работа по вывозу снега ведётся по ночам. Жителей Томска просят не парковать автомобили в местах работы снегоуборочной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со снегопадом в Томске бригады «ТомскСАХа» ночью 18 ноября также работали в усиленном режиме.

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