Екатеринбург, , 08:55 — REGNUM В столице Среднего Урала уже успели демонтировать мечеть «Нур-Усман» рядом с цирком. Об этом сообщают местные СМИ.

Хотя планировалось, что демонтаж начнётся только сегодня, работы начались ещё с вечера воскресенья. К утру демонтаж уже был завершен.

Сейчас площадка, где ранее была мечеть, пуста. Территория огорожена. Теперь это место задействуют для строительства ледовой арены УГМК, ради которой сносили телебашню.

Как пояснил генеральный директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий: «В соответствии с актом, подписанным сторонами, был произведен разбор и перемещение частей сооружения на площадку представителей Нур-Усман. В настоящее время на площадке Ледовой арены ведутся строительные работы в соответствии с установленным планом«

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас у мусульман из мечети «Нур-Усман» нет помещения, где они могли бы собираться. Новая мечеть будет построена в январе-феврале 2020 года, пока же будет найдена временная площадка. В поиске «времянки» мусульманам помогут свердловские власти.

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