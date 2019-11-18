Москва, , 08:53 — REGNUM В Москве 18 ноября днем ожидается от +5 до +7 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Погода, по прогнозу метеорологов, будет облачной, но с прояснениями. Временами возможен дождь, хотя и небольшой. Направление ветра будет постоянно меняться, его скорость также будет заметно отличаться: от 2 до 7 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

Как сообщили в Гидрометцентре, самый холодный день 18 ноября в Москве был зафиксирован в 1965 году. В тот день в столице стукнули морозы, и температура опустилась до — 21,5 °С. Самый теплый день был в 1977 году, тогда термометры днем показали +9,4 °С.