Киев, 18 ноября 2019, 08:40 — REGNUM 12 гектаров территории очистили сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в районе разведения сил возле населённого пункта Петровское, сообщила 18 ноября пресс-служба ведомства.
К работам привлекались 20 сотрудников ГСЧС и восемь единиц техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики выпустили девять мин калибра 82 мм по населённому пункту Петровское, который находится в пятикилометровой зоне от линии разведения сил.
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