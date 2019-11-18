Ашхабад, , 08:34 — REGNUM Сотрудники полиции и таможенной службы Туркмении устроили драку на пограничном переходе «Шават», сообщает издание «Туркмения сегодня».

16 ноября на туркмено-узбекистанской границе возник конфликт из-за большого числа людей, скопившихся в очереди. Отмечается, что полицейские стали предъявлять претензии к работе таможенников.

В результате представители госорганов устроили драку, а для урегулирования конфликта прибыли сотрудники управления министерства национальной безопасности Дашогузского велаята Туркмении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября состоялась встреча рабочих групп туркмено-узбекистанской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации границы. Стороны обсудили проведение аэрофотосъемки работ на границе.

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