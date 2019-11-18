Шицзячжуан, Китай, , 08:31 — REGNUM Три редких восточных белых аиста были выпущены в дикую природу в провинции Хэбэй на севере Китая после того, как были спасены полгода назад, сообщает агентство Синьхуа.

Эковолонтеры и любители птиц наблюдали за выпуском аистов в дикую природу на станции спасения птиц Дацинхэ в уезде Лаотун города Таншань. После того, как раненые аисты были найдены полгода назад, они тут же были направлены на лечение и реабилитацию. Сейчас же, когда они в хорошем состоянии, птиц было решено вернуть обратно в их среду обитания.

Отметим, что восточный белый аист находится под первым классом защиты в Китае, а также считаются видами, признанными Международным союзом охраны природы находящимися под угрозой исчезновения. Их популяция в мире составляет менее 4000 особей.