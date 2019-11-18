Москва, , 08:29 — REGNUM Мобильное приложение «Госуслуги Москвы» стало более удобным для пользователей. Обновлен раздел «Помощь», сообщается на портале мэра столицы.

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Теперь после обновления можно получить ответы на вопросы о работе приложения и городских сервисах. Раздел «Помощь» поделена на 12 категорий: «Внесение показаний», «Запись к врачу», «Начисления за ЖКУ» и другие

В частности, студенты и аспиранты могут проверить, включены ли они в реестр студентов для оформления карты москвича. Также можно подписаться на уведомления для передачи показаний приборов учета электроэнергии и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, на портале правительства и мэра Москвы (mos.ru) появилась новая госуслуга. В личном кабинете можно посмотреть историю показаний счётчиков.

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