Сеул, , 09:37 — REGNUM Популярнейшая южнокорейская k-pop группа BTS завершила мировое турне, в ходе которого заработала 116,6 миллионов долларов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные аналитического сайта Billboard.

За пять месяцев группа провела 20 концертов в 10 странах в Северной и Южной Америке, Европе, Японии, Саудовской Аравии и Южной Корее. Всего было продано 976 тысяч билетов — в среднем, каждый концерт посещало 49 тысяч человек, что приносило музыкантам и организаторам 5,8 млн долларов. Самыми прибыльными стали концерты в Эр-Рияде и Сеуле, где BTS удалось заработать 16,5 млн долларов. Тур состоялся на фоне крайне высокой популярности нового альбома Love Yourself, а клипы BTS на YouTube набирали сотни миллионов просмотров.

Подобный результат позволил музыкантам занять вторую строчку в мире — на первой расположился Элтон Джон. В мае BTS в ходе концертного тура заработала 52 млн долларов. Отмечается, что на продажах сувенирной продукции и за счёт продажи прав на трансляцию концертов, BTS получили ещё 55 млн долларов.