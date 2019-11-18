Оренбург, , 08:20 — REGNUM В Оренбургскую область придут морозы. В ночь на 20 ноября прогнозируется похолодание до минус 27 градусов по Цельсию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM Приволжском упpавлении по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды.

Морозы будут сопровождать сильным ветром, его порывы могут достигать 18 метров в секунду. В ночь на 20 ноября ожидается падение температур воздуха от минус 15 до минус 27 градусов. Максимально холодно будет на востоке региона.

Днем 20 ноября тенденция сохранится. Температура воздуха составит от минус девяти градусов до минус 20. Значительное похолодание также ожидается на востоке Оренбургской области.

В Оренбурге 19 ноября днем прогнозируют ноль градусов по Цельсию и дождь, переходящий в снег в связи с понижением температуры воздуха в ночь на 20 ноября — до минус 16 градусов. Самым холодным днем на неделе станет среда (20 ноября) с дневной температурой минус 13 градусов, ночной — минус 16 градусов.