Пекин, , 08:15 — REGNUM Всего 237 городов окружного уровня и выше в Китае приняли схемы сортировки мусора в рамках выстраивания «экологичного образа жизни» в городах, сообщает агентство Синьхуа.

Системы сортировки мусора были имплементированы в 53,9% жилых массивов в 46 городах страны с момента начала внедрения установки о переходе на всеобщую сортировку мусора в 2017 году. При чем, в 46 городах уже более 70 домохозяйств перешли на новую модель сортировки мусора, сообщили в Министерстве жилищного строительства и развития городов и сельских районов Китая.

Министерство разделило бытовой мусор на одиннадцать категорий и пересмотрело стандарты сортировки. Кроме того, было запущено мини-приложение для смартфонов, которое помогает разобраться в новой системе классификации.