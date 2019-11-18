Париж, , 08:05 — REGNUM По данным министерства внутренних дел Франции, демонстрация «желтых жилетов» собрала 28 000 человек по всей стране, в том числе 4700 в Париже, сообщает Le Figaro.

Известно, что в Париже арестовано 147 человек, а в парижской прокуратуре 129 человек находятся под стражей.

На Итальянской площади в Париже полиция пыталась разогнать небольшие группы протестующих, выпустив слезоточивый газ, и несколько раз, используя водяную пушку. Ситуация также была напряженной на площади Бастилии, где полиция заблокировала первый санкционированный марш. Полиция использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать митинг, и приступила к арестам.

В связи с протестами «желтых жилетов» по приказу полицейского штаба в Париже закрыли многие станции метро и RER 17 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее активисты движения «жёлтые жилеты» провели во Франции очередную протестную акцию, которая обошлась без массовых погромов.

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