Челябинск, , 08:03 — REGNUM В Челябинске 19 и 20 ноября ожидаются морозы. Столбик термометра опустится до минус 22 градусов, сообщают синоптики.

Понижение температуры началось уже сейчас. Из плюсовой зоны к вечеру 18 ноября синоптики ожидают похолодание до минус 10 градусов. Температура продолжит падать и 19 ноября.

Морозный пик ожидается вечером 19 ноября и утром 20-го. Тогда синоптики обещают самый минимум — минус 22 градуса. А потом столбик термометра резко повысится.

Как сообщало ИА REGNUM, похолодание охватит весь Урал. В Екатеринбурге столбик термометра понизится до минус 24 градусов.

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