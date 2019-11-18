Наньнин, Китай, , 07:59 — REGNUM Первая Всемирная выставка рисовой лапши стартовала в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая и привлекла к себе более 300 организаций и компаний со всего мира, сообщает агентство Синьхуа.

Мероприятие было организовано ЭКСПО секретариатом Китай-АСЕАН, Всемирной федерацией предприятий общественного питания Китая (WFCCI) и тремя прочими китайскими организациями с целью создания международной платформы в сфере индустрии рисовой лапши.

Мероприятие продлится до 18 ноября и, как ожидается, выведет сотрудничество между Китаем и соседними странами в сфере рисовой лапши на новый уровень. На нем продемонстрируют производственные цепочки, сырье, а также готовую продукцию, наряду с современным техническим оборудованием.