Пекин, , 07:53 — REGNUM Более 5000 туристических мест Китая категории «А» было проинспектировано в 2019 году в рамках кампании проверки их состояния, из них 1186 понесли наказание и 405 лишись своей категории, сообщили в Министерстве культуры и туризма КНР.

Согласно обнародованным данным после недавно проведенной телеконференции министерства, с начала специальной кампании, стартовавшей в 2019 году, более 1,2 млн сотрудников правоохранительных органов проверили 520 тыс. хозяйственных субъектов. На них было наложен 41 млн штрафов ($5,85 млн) и отозвано 113 бизнес-лицензий.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество отелей в Китае, имеющих «звездный» рейтинг, превысило 10 тыс. единиц, а рекордсменом по этому показателю стала провинция Гуандун на юге страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Количество «звездных» отелей в Китае на конец 2018 года превысило 10 тысяч