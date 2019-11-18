Пекин, , 07:47 — REGNUM Китай является владельцем 2750 природных заповедников по всей стране по данным на конец сентября 2019 года, сообщили в Национальной администрации лесов и пастбищ, передает агентство Синьхуа.

По данным администрации, их общая площадь занимает 1,47 млн кв. километров, что составляет 15% от общей площади страны. Заповедники являются домом для 35 млн га природных лесов и защищают 90,5% всех типов наземных экосистем страны, 85% типов диких животных и растений, а также 65% высших растительных сообществ.

Более 300 видов диких животных 130 видов диких растений находятся под защитой государства. В их число входят красноногие ибисы, чья численность, благодаря этому взлетела с семи до более чем 2000 особей, серые курносые обезьяны, чья численность выросла в 1,5 раза до более чем 750 единиц, а также азиатские слоны, популяция которых увеличилась с 170 до 230 особей.