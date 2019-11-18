Пермь, , 07:47 — REGNUM В Перми 17 ноября состоялся III Благотворительный вертикальный «Забег на Высоту 2019». Участники акции преодолели 25 этажей одного из самых высоких зданий города — бизнес центра «Жемчужина», сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы.

В соревновании участвовали 350 человек, в том числе 50 детей. Возраст бегунов варьировался от пяти лет и до 60. Спортсмены преодолели 25 этажей — это почти 100 метров высоты, 550 ступеней.

Организаторы отметили, что желающих участвовать в акции было гораздо больше, но лесенки «Жемчужины» не вместили бы всех. В 2017 году участие в вертикальном забеге принимали 144 человека, в 2018 году — 294, в 2019 году — 350. На сегодняшний день забег можно назвать федеральным, поскольку участниками стали жители Пермского края, Москвы, Башкирии, Свердловской области, Удмуртии и Кировской области.

Часть собранных в рамках благотворительной акции денежных средств будут направлены в Благотворительный фонд «Берегиня» для помощи детям.