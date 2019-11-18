Урумчи, Китай, , 07:39 — REGNUM Всего 17 пассажирских поездов задержались из-за снежной бури в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая с утра 16 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили в компании China Railway Urumqi Group Co., Ltd., мощные снегопады с ветром привели к тому, что 13 поездов, находящихся в городе Турпан, были вынуждены прекратить движение и встать на станциях и вокзалах. Еще четыре поезда задержались. Власти рекомендовали пассажирам следить за обстановкой и ожидать, когда им сообщат о возобновлении сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайском Синьцзяне наблюдается рост железнодорожных перевозок по мере развития экономики и инфраструктуры региона.

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