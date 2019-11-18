Санья, Китай, , 07:33 — REGNUM Новый туристический маршрут был проложен между городом Пусан в Южной Корее и столицей китайской островной туристической провинции Хайнань городом Хайкоу, сообщает агентство Синьхуа.

Новый рейс начнет действовать с 27 ноября дважды в неделю. Рейс Бусан-Хайкоу будет вылетать в 22:35 по местному времени по средам и в 22:00 по субботам. Новый маршрут стал уже 24-м международным в провинции Хайнань с начала 2019 года. Таким образом изолированная от основной части Китая провинция пытается наращивать транспортную связанность с другими регионами Китая и мира.

В настоящее время остров Хайнань уже имеет 98 международных авиамаршрутов, если верить данным местных транспортных властей. В рамках программы развития воздушного транспорта региона, планируется обеспечить связанность острова с 21 страной и регионом Азии в четырехчасовой доступности и с 59 странами и регионами мира в Азии, Австралии, Европе и Африке в восьмичасовой доступности.

С января по октябрь 2019 года в обще сложности 17 тыс. международных рейсов было совершено с Хайнанем, что на 23,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Пассажирооборот также вырос на 28,7% в годовом исчислении, достигнув отметки 2,1 млн человек.

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