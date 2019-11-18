Барнаул, , 07:32 — REGNUM Предложение об ужесточении на законодательном уровне правил продажи алкоголя не окажет сколько-нибудь значимого влияния на снижение алкоголизации населения. Это наглядно видно по тем регионам, которые своими законами уже давно сократили время продажи спиртного до 21:00 (Алтайский край) и 22:00 (Забайкальский край).

Ян Стен. Пьяницы. 1660

В первом случае «сухой закон» был введён в 2016 году. Но, как отметил недавно председатель комитета Алтайского краевого Законодательного собрания по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев, после принятия ограничений по продаже алкогольной продукции в розничных магазинах (с 21:00 до 9:00) эту нишу заняли псевдобары.

По его оценке, в складывающейся ситуации (в крае появились торговые точки, которые свободно торгуют алкоголем на вынос после 21:00) и при сохранённых ограничениях для розничной продажи алкоголя (до 21:00) необходимо продлить время цивилизованной продажи алкоголя в магазинах до 23:00.

Аналогичным образом в июле 2018 года поступили в Забайкалье, утвердив нашумевший законопроект об увеличении времени продажи алкоголя в регионе с 8:00 до 23:00. Депутат Законодательного собрания Юрий Кон заявлял тогда, что ранее введённое ограничение на продажу алкогольной продукции не повлияло на снижение уровня алкоголизации населения, но спровоцировало рост нелегального рынка спиртного и недополучение средств в бюджет.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, с предложением ужесточить федеральные правила, сократив время продажи алкоголя до 22:00, выступили активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). В настоящее время действующий закон о госрегулировании оборота этилового спирта позволяет торговать алкоголем с 8:00 до 23:00 по местному времени.

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