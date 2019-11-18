Тегеран, , 09:35 — REGNUM 17 ноября иранское информационное агентство Mehr сообщило, что в ходе протестов в Иране были подожжены или разграблены более 100 различных филиалов банков и 57 магазинов.

Наибольший ущерб был нанесен государственным и частным учреждениям в провинциях Хузестан, Тегеран, Фарс и Керман. Согласно источнику, число участников и свидетелей беспорядков превысило 87 000 человек, из которых более 82 000 составляют мужчины. Около 1000 человек были задержаны и помещены под арест.

Напомним, что 15 ноября в некоторых городах Ирана вспыхнули акции протеста в ответ на повышение цен на бензин с 10 000 до 15 000 риалов за литр. В результате столкновений погибли по меньшей мере 11 человек.