Тегеран, , 07:20 — REGNUM 17 ноября Министерство разведки Ирана опубликовало заявление, в котором пообещало строго пресекать любые попытки нарушения закона в ходе демонстраций. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По сообщению министерства, действия протестующих не должны ставить под угрозу национальную безопасность страны, в противном случае акции будут жестко подавлены.

В источнике говорится, что за последние два дня были вычислены основные нарушители общественного порядка, и в отношении них будут приняты надлежащие меры.

«Население будет проинформировано о действиях Министерства разведки. Враги Ирана вновь будут разочарованы», — говорится в заявлении.

Раннее в некоторых городах Ирана вспыхнули акции протеста в ответ на повышение цен на бензин с 10 000 до 15 000 риалов за литр. В результате столкновений погибли по меньшей мере 11 человек.