Магадан, Магаданская область, , 07:11 — REGNUM В Магаданской области ещё не наступили традиционные для этого времени года морозы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По прогнозам синоптиков, зима придёт на Колыму к концу ноября, а пока же продолжают стоят аномально тёплые температуры воздуха, за исключением северных районов области.

В предстоящую неделю ожидается до — 6 градусов. А уже к концу рабочей недели похолодает до — 10 и пойдёт небольшой снег. И только со следующей недели температура понизится до — 17 градусов. А вот большого снега пока не ожидается.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье и Хабаровск накрыл мощный снегопад. Зима-2018 была в регионах бесснежная.