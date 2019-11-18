Пекин, , 06:43 — REGNUM Китай озвучил 24 цели медицинской реформы через циркуляр, выпущенный ведущей группой реформирования здравоохранения при Госсовете КНР, передает агентство Синьхуа.

Все двадцать четыре целы направлены на улучшение семи аспектов, включая укрепление организационного лидерства медицинской реформы, активизация реформы закупок лекарств и медицинских расходных материалов, а также пересмотр цен на медицинские услуги в своевременной и динамичной форме.

В циркуляре также говорится о необходимости пропаганды опыта медицинской реформы в провинции Фуцзянь на востоке Китая и в городе Саньмин, который является центром координации реформы в области медицинского обслуживания, страхования и фармацевтики, в других регионах.

Документ также обязывает все регионы Поднебесной уровня провинций составить рабочий план по углублению медицинской реформы переноса опыта Фуцзяня и Саньмина с учетом местных особенностей.