Владивосток, , 06:44 — REGNUM Жители Приморья, чьи животные были изъяты и уничтожены из-за африканской чумы свиней, получат компенсационные выплаты в общей сумме более 40 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Об этом рассказал руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморского края Дмитрий Кузин.

«На сегодняшний день уже более 100 человек получили компенсации на общую сумму 15,7 миллиона рублей из краевого бюджета», — прокомментировал он.

Всего будет выплачено 40,3 млн рублей. На сегодняшний день африканская чума свиней зафиксирована в дикой природе Ханкайского, Красноармейского, Пожарского районов, Лесозаводского городского округа, а также в личном подсобном хозяйстве в селе Пожарское, где выставлены ветеринарные посты и установлены дезбарьеры.

«В связи со сложившейся ситуацией мы рекомендуем жителям Приморья снизить численность поголовья свиней, забив их на мясо», — добавил Дмитрий Кузин.

Как сообщало ИА REGNUM, в дикой природе Приморья обнаружена африканская чума свиней. Разносчики — дикие кабаны — находятся в основном в Красноармейском, Пожарском и Ханкайском районах.