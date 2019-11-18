Магадан, Магаданская область, , 06:43 — REGNUM В Магадане зарегистрировано более 5 тыс. человек с диагнозом диабет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В день Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом в Магадане, в одном из супермаркетов, состоялась профилактическая акция, в ходе которой можно было пройти экспресс-обследование, получить консультацию терапевта и эндокринолога, измерить уровень сахара и холестерина в крови, давление, а также привиться от гриппа.

По данным эндокринологов Магаданского областного Центра медицинской профилактики, страдающих первым типов диабета более 50 детей до 18 лет, 5 066 — имеют диабет второго типа и преддиабет, 330 человек — «сидят» на инсулине.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области у 24 232 жителей диагностирован сахарный диабет.