Киселёвск, Кемеровская область, , 06:15 — REGNUM Жителей киселёвского посёлка Дальние горы начали переселять в район Красный Камень. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

«Киселевчан из посёлка Дальние горы начали переселять в экологически чистый район Красный Камень. Первый дом уже сдан, — отметил Цивилёв. — В него за счёт средств Группы компаний ТАЛТЭК переселили 45 семей».По словам главы региона, в шаговой доступности от дома есть школа, детские сады, поликлиника, но «главное — дом построен вдали от промышленных предприятий». Ещё 45 семей буду переселены в строящийся рядом дом. Губернатор отметил, что в 2021 году Киселёвск станет столицей празднования Дня Шахтёра, «и улучшение качества жизни киселевчан будет одной из приоритетных задач при подготовке города к празднику».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Киселёвска обратились в Международный уголовный суд («Гаагский трибунал») с жалобой на геноцид со стороны угледобывающих компаний.

В заявлении киселевчане отмечали, что не могут жить рядом с угольными предприятиями, которые ведут добычу угля открытым способом и занимаются его переработкой. Они обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей.

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