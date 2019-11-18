Уссурийск, Приморский край, , 04:37 — REGNUM В зоопарке «Чудесный», расположенном в селе Борисовка Уссурийского городского округа, крупные кошачьи с удовольствием встретили первый сильный снегопад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе зоопарка.

Питомцы зоопарка «Чудесный» встретили снегопад Пресс-служба зоопарка «Чудесный»

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Если тигрица с удовольствием ходила по первому снегу, то африканский лев удовольствие получал не выходя из тёплого дома.

Питомцы зоопарка «Чудесный» встретили снегопад Пресс-служба зоопарка «Чудесный»

Питомцы зоопарка «Чудесный» встретили снегопад Пресс-служба зоопарка «Чудесный»

Питомцы зоопарка «Чудесный» встретили снегопад Пресс-служба зоопарка «Чудесный»

Питомцы зоопарка «Чудесный» встретили снегопад Пресс-служба зоопарка «Чудесный»

Питомцы зоопарка «Чудесный» встретили снегопад Пресс-служба зоопарка «Чудесный»

Как сообщало ИА REGNUM, Владивосток накрыло мощным снегопадом, который привёл к транспортному коллапсу, а таксомоторные компании взвинтили цены за проезд.