Зеленодольск, Татария, , 03:54 — REGNUM Город Зеленодольск (Татария) продолжают сотрясать скандалы, связанные с расселением аварийного фонда и копеечной компенсацией, которую выплачивают собственникам квартир местные власти. Зеленодольцы оказались заложниками ситуации, когда выплаченной компенсации на покупку равноценного жилья не хватает, а имеющиеся квартиры мэрия требует освободить через суд, при этом не желая повышать размер выплаты. Пожилые соседи 92-летней труженицы тыла Марфуги Гадиевой, чьё имя попало в федеральную медиаповестку в связи со скандалом о выселении, оказались в схожей ситуации. 89-летней Лидии Шумилиной, которая не может самостоятельно передвигаться за пределы квартиры, взамен трёхкомнатной жилплощади предлагают 664 тыс. рублей компенсации.

Лидия Шумилина рассказала порталу activatica.org, что такой мизерной выплаты не хватит на благоустроенное равноценное жильё:

«Что я могу купить взамен? Ничего. И после этого со мной случился инсульт за инсультом. Три инсульта. Вы что, думаете, я так лежу? Я не могу ходить. Что вы думаете? Нас выгонят — так я получу четвертый инсульт».

87-летнего Рауфа Ибрагимова в начале ноября 2019 года суд уже обязал выселиться из двухкомнатной квартиры, где проживают его пожилая сестра и внучка-подросток. За «двушку» им предложено чуть более 540 тыс. рублей компенсации. В качестве альтернативы власти предложили двум пенсионерам, один из которых ещё и инвалид, взять в социальную ипотеку малосемейку на 18 кв.м.

Жильцы дома №9 на улице Декабристов в Зеленодольске не согласны с аварийностью своего дома. Чтобы привлечь внимание к проблеме, они проводят одиночные пикеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, почти семь лет назад тысячи жителей города в одночасье оказались жильцами аварийных домов, так как местная власть разом определила в этот реестр сотни зданий. Позднее по части из них жильцам удалось добиться снятия статуса аварийного через суд. Основная проблема в том, что вместо равноценного жилья собственникам предлагают мизерную выкупную цену, за которую приобрести жильё невозможно. Выкупная цена в несколько раз ниже рыночной (11 тыс. рублей за «квадрат» общей площади) и повышать её власти не планируют. В качестве альтернативы аварийщикам предлагают социальную ипотеку или коммерческий наём, то есть вместо собственности очередную кабалу.

Схожая проблема есть не только в Зеленодольске, но и в Чистополе, Альметьевске и ряде других городов Татарии.

В феврале 2019 года свыше 100 тыс. человек выступили в защиту 92-летней Марфуги Гадиевой, которую также через суд совместно с пожилой дочерью выселяли из благоустроенного жилья. Известно, что после петиции на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина была начата проверка по излагаемым фактам. Она до сих пор не завершена, а сама Марфуга Гадиева до новоселья не дожила.

92-летняя труженица тыла выселена «в никуда»: скандал в Татарии

Читайте также: В ипотеку по принуждению или в бомжи? Расселение «аварийщиков» Татарии

А также: Детей предложили временно сдать в приют: скандал с аварийным жильём Татарии