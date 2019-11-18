Красноярск, , 03:03 — REGNUM На водных объектах Красноярского края планируют открыть 134 ледовые переправы. Это на одну меньше, чем в 2018 году, сообщили ИА REGNUM в краевом ГУ МЧС России.

Рекомендации по оборудованию ледовых переправ в муниципальные образования направили подразделения государственной инспекции по маломерным судам.

Жителей региона просят не рисковать и не выходить на первый лёд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии озвучили, когда откроют ледовые переправы по реке Лена.

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