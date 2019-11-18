Гавана, , 07:17 — REGNUM На родину вернулись первые 224 работавшие в Боливии врача, которым самопровозглашённые власти велели покинуть эту южноамериканскую страну. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

Встречавший врачей в аэропорту министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес отметил, что они «проделали благородный и заслуживающий уважения труд».

В ближайшее время планируется возвращение из Боливии на Кубу ещё порядка 500 медицинских специалистов. Правительство острова приняло решение немедленно отозвать их после того как с ними «недостойно обошлись».

Так, после госпереворота шестеро членов медицинской миссии были задержаны по обвинению в «разжигании и финансировании протестов» против самопровозглашённого правительства Жанин Аньес.