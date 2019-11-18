Дахау, , 09:28 — REGNUM 17 ноября участники краковского академического похода по следам арестованных в 1939 г. польских профессоров (в рамках нацистского плана уничтожения польской интеллигенции Sonderaktion Krakau) почтили память жертв концлагеря Дахау, находящегося недалеко от Мюнхена в Германии. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Нандор Глид. Дахау

Как отмечает агентство, участники данного похода осыпали территорию бывшего концлагеря землей из-под Дуба свободы, который больше 100 лет растет у Ягеллонского университета в Кракове.

Генконсул Республики Польши в Мюнхене Анджей Осяк подчеркнул, что бывший концентрационный лагерь «Дахау» исключительно важен для польской исторической памяти. Он, в частности, заявил, что «этот концлагерь регулярно посещают группы людей из Польши». «Хотя я бы хотел, чтобы таких групп было еще больше», — пожелал генконсул.