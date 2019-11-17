Челябинск, , 21:09 — REGNUM В Челябинске неизвестные закрасили граффити с изображением девушки с караваем, которая символизирует Южный Урал. Инцидент произошёл ещё в ночь на 15 ноября, говорится в сообщении группы «Граффити и художественная роспись | Челябинск» в соцсети ВКонтакте.

Авторы работы считают, что к этому причастна одна из рекламных фирм, которая стремится получить это место для размещения своей рекламы. Рисунок закрасили серой краской. Сейчас художники пытаются его восстановить.

Граффити появилось несколько недель назад. Вариант изображения был выбран по конкурсу. Как пишет 74.ru со ссылкой на организаторов, среди жильцов дома провели поквартирный обход и узнали их мнение по поводу размещения работы. Часть граждан оказались против, но многие одобрили эту идею.