Тюмень, , 20:57 — REGNUM В Тюменской области с начала 2019 года родилось около 4,5% недоношенных детей. В год в перинатальном центре Тюмени выхаживается от 500 до 700 таких новорождённых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента здравоохранения.

Новорожденный Fred974

В областной перинатальный центр привозят недоношенных новорождённых со всей области в специальном реанимобиле. В 2019 году спецавтотранспорт привёз в центр 116 маловесных младенцев.

В начала 2019 года перинатальном центре родилось 3 638 мальчиков, 3 500 девочек, 179 двоен и одна тройня.