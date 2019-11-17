Скопье, 17 ноября 2019, 19:05 — REGNUM 17 ноября в клинике гинекологии и акушерства в Скопье прошла торжественная церемония по случаю международного дня преждевременно рожденных детей.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, представители компетентных институтов подчеркнули необходимости обеспечения таких детей наилучшими условиями, современным оборудованием и уходом квалифицированного медицинского персонала.
«В развитых странах почти все такие младенцы выживают. Наша цель — сделать Северную Македонию одной из таких стран. Если в 2016 году смертность среди преждевременно рожденных детей составляла 25%, то в 2017 уровень упал до 21%, в 2018 году до 16, в то время как в этом году он составляет 12%», — заявил премьер-министр страны Зоран Заев.
Если 35 лет назад умирали 35 новорожденных из 1000, то в настоящий момент этот показатель составляет 16 новорожденных из 1000. При этом среди детей, рожденных на сроке до 28 недель и весом до 1000 грамм уровень смертности составляет 80%.
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