Альменевский район, Курганская область, , 15:40 — REGNUM В Зауралье более 254 га земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к деревне Майлык Альменевского района, заросли сорной и кустарниковой растительностью. Это увеличивает опасность лесных пожаров и угрожает деревне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Россельхознадзора по Курганской области.

В связи с этим не только правообладатель данного участка, но и администрация Альменевского района должны обратить внимание на его опасность в весенний период 2020 года.

«Ситуация осложняется тем, что на территории Альменевского района муниципальный земельный контроль на земельных участках сельскохозяйственного назначения не осуществляется», — отмечают в Россельхознадзоре.

Отмечается, что для принятия мер информация о владельце огромного заросшего участка направлена в управление МЧС России по Курганской области и региональный департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Согласно информации, представленной на сайте Бороздинского сельсовета, в деревне Майлык проживает более 270 человек.