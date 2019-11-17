Элиста, , 14:46 — REGNUM В Ойрат-арене стартовал открытый городской фестиваль «Җаңһрин ачнр» среди 19 сборных команд школ и ССУЗов города Элисты.

Напомним, Фестиваль проводится под эгидой общественного совета по развитию калмыцкого языка при главе администрации города Элисты в целях возрождения и пропаганды национальной культуры.

Участники сегодняшнего фестиваля принимают участие в состязаниях по калмыцким традиционным видам спорта: стрельба из лука, игра в альчики, национальная борьба, шахматы — и в конкурсе сказителей «Келмрч», передает РИА Калмыкия.

«Важность этого мероприятия нельзя недооценить. Здесь соединяются и спортивные состязания, и культурные, в которых участвуют молодежь. И самое главное, все это основано на героическом эпосе «Джангар» — жемчужине мировой культуры, которая вдохновляет своим внутренним содержанием, дает ориентир старшему поколению и молодежи. На мой взгляд, это очень важно», — отметил в интервью журналистам министр спорта и молодежной политики РК Дорджи Шикеев.

Общее руководство фестивалем осуществляет комитет по делам молодежи и спорта Администрации города Элисты.