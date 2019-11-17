Элиста, 17 ноября 2019, 14:46 — REGNUM В Ойрат-арене стартовал открытый городской фестиваль «Җаңһрин ачнр» среди 19 сборных команд школ и ССУЗов города Элисты.
Напомним, Фестиваль проводится под эгидой общественного совета по развитию калмыцкого языка при главе администрации города Элисты в целях возрождения и пропаганды национальной культуры.
Участники сегодняшнего фестиваля принимают участие в состязаниях по калмыцким традиционным видам спорта: стрельба из лука, игра в альчики, национальная борьба, шахматы — и в конкурсе сказителей «Келмрч», передает РИА Калмыкия.
Общее руководство фестивалем осуществляет комитет по делам молодежи и спорта Администрации города Элисты.