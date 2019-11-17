Люберцы, Московская область, , 13:22 — REGNUM Значительная часть поселка Коренево блиц подмосковных Люберец рискует превратиться в изолированный «остров» из-за решения РЖД закрыть железнодорожный переезд на дороге, связывающей ее с «большой землей», сообщает издание «За рулём».

Сообщается, что местные жители попросили РЖД отремонтировать переезд через железнодорожные пути из-за его плачевного состояния и невозможности эксплуатации в неблагоприятных погодных условиях. Сперва железнодорожники принялись вместо ремонта дорожного покрытия устанавливать знаки ж/д переезда, но затем и вовсе отказались от идеи восстановления, а в целях экономии средств приняли решение и вовсе закрыть переезд.

Отрезать жителей Коренево от остального мира железнодорожники собираются в понедельник, 18 ноября. Такое решение они аргументируют тем, что в километре от «несанкционированного» переезда находится еще один — «санкционированный». Впрочем, новых вариантов маршрута для местных жителей железнодорожники к настоящему времени не предложили.