Владивосток, , 13:16 — REGNUM На официальном сайте органов исполнительной власти Приморского края сообщается, что основные работы на всех 15 улицах Владивостока, вошедших в программу реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», завершены. Чиновники отчитались о большом объеме проделанных работ, среди которых замена асфальта проезжей и пешеходной частей дорог, замена люков и решеток инженерных коммуникаций, ремонт лестниц и подпорных стен.

Отмечается, что на всех 15 улицах ведется создание комфортных условий для маломобильных групп граждан: устанавливается тактильная плитка и занижаются бортовые камни.

Чиновники отмечают, что некачественно выполненные работы не будут приняты и оплачены, а на все ремонтные мероприятия, проводимые в рамках нацпроекта, действует система гарантийных обязательств сроком в три года.

Всего в 2019 году на территории Владивостока был отремонтирован 81 километр дорог. На эти цели было затрачено 1,8 миллиарда рублей.