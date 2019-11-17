Электрогорск, Московская область, , 13:13 — REGNUM Госадмтехнадзор Московской области отчитался о приведении в надлежащее состояние объектов наружного освещения в Электрогорске и Павловском Посаде.

Как сообщается на официальном сайте Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области, в ходе сезонной спецоперации «Свет"инспекторами было проверено более 40 осветительных объектов. Нарушения работы осветительной сети были выявлены на железнодорожной платформе «Ковригино», на четырех улицах г.о. Павловский Посад и на двух — в Электрогорске.

Как подчеркнул глава Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов, работа всех систем освещения должна поддерживаться в надлежащем состоянии. Все юридические лица, ответственные за неудовлетворительное освещение на указанных участках, были привлечены к административной ответственности.